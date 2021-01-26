Москва, , 11:52 — REGNUM Многие люди страдают от резких перепадов погоды. В такие периоды сосудам в человеческом организме приходится подстраиваться под скачки температурного режима с неадекватной скоростью. Об этом рассказала профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета, и. о. главврача Клинического кардиологического диспансера Ольга Кореннова.

«Меняется атмосферное давление — меняется и давление внутри черепной коробки, брюшной полости, оболочки растягиваются, появляются болевые ощущения», — пояснила врач в беседе с « Российской газетой ».

Она подчеркнула, что «метеочувствительность — это не миф и не придуманная болезнь». По её словам, чаще всего на резкую смену погоды реагируют пациенты с хроническими заболеваниями, а также астеники, гипертоники и «сердечники». Таким метеозависимым людям медики советуют повышать выносливость сосудов: регулярно заниматься физкультурой, принимать контрастный душ и закаливаться.

Однако, подвернула Кореннова, фанатизма в этом вопросе лучше избегать, так как изнуряющие тренировки, наоборот, только усугубят проблемы со здоровьем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в течение последней январской недели в центре Европейской России ожидается температура воздуха с рекордно высокими значениями для данного периода.