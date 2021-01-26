Куала-Лумпур, , 11:48 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с малазийской компанией Duopharma Sdn Bhd об условиях поставки в эту страну вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об это 26 января сообщил посол РФ в Куала-Лумпуре Наиль Латыпов.

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«Данное соглашение лишь первый шаг в направлении налаживания комплексного двустороннего сотрудничества», — сказал посол.

Он уточнил, что данное сотрудничество включает не только поставки вакцины, но и создание в Малайзии собственной научно-исследовательской базы для производства препарата, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Она получила название «Спутник V» и стала первым подобным препаратом в мире.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель она будет зарегистрирована в более чем в 25 странах.

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