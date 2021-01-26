Кемерово, , 11:46 — REGNUM В Кемеровской области в 2020 году заготовлено почти 2 тысячи доз антиковидной донорской плазмы. По объёму регион занял седьмое место в России. Об этом, ссылаясь на Федеральное медико-биологическое агентство Минздрава России, сообщил главный трансфузиолог Кузбасса, главный врач центра крови Илгиз Вафин.

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«Мы принимаем в качестве доноров антиковидной плазмы граждан с антителами G к новой коронавирусной инфекции с определённым значением коэффициента или индекса позитивности. Как правило, этой информацией располагают те, кто проходил лечение с установленным диагнозом COVID-19 и кому делали анализы в период заболевания»,— отметилВафин.

За годзаготовлено 1946 доз антиковидной донорской плазмы или 594 литра, из которой 1043 дозы, почти половина, в течение полугода была передана во все медицинские организации Кемеровской области, осуществляющие лечение пациентов с коронавирусом.