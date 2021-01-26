Брянск, , 12:08 — REGNUM Статистические сведения о лицах, совершивших преступления в Брянской области в 2020 году, предоставили 26 января в прокуратуре региона. Чаще всего закон нарушали безработные граждане — их уличили в более чем 4,7 тыс. преступлений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

В 2020 году правоохранительные органы выявили 4730 лиц без постоянного источника дохода, которые совершили какие-либо правонарушения. В общей статистке — 1221 женщина, 189 несовершеннолетних и 175 учащихся. На долю преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, приходится 2738 случаев.

Количество правонарушений среди иностранных граждан и лиц без гражданства снизилось на 40,4% и составило 218 (в 2019 году — 336 преступлений).