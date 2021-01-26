Псков, , 11:54 — REGNUM В Псковской области вторая волна пандемии коронавируса явно пошла на убыль. За прошедшие сутки в регионе смогли выявить лишь 63 новых случая заражения, что на 83 случая меньше, чем сутками ранее. Об этом 26 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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За минувшие сутки в Псковской области выписали по выздоровлению 112 человек. Вместе с тем в регионе зарегистрировано еще два летальных исхода от COVID-19.

Таким образом с начала пандемии на Псковщине выявлено 28 773 инфицированных, из них 16 461 выздоровели. Умерли от ковида 124 жителя.

Добавим, что на 25 января около 1 тыс. псковичей получили первую дозу препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»). Оба компонента вакцины в регионе получили порядка 200 человек. В регион поступило более трех тысяч доз вакцины, массовые поставки препарата продолжатся с 27 января.

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