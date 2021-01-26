Хабаровск, , 11:47 — REGNUM Решение об ослаблении некоторых связанных с пандемией коронавируса мер на территории Хабаровского края принял региональный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом 26 января сообщает краевой минздрав.

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«Штаб (Хабаровского края по борьбе с коронавирусом — ред.) поддержал предложение разрешить предприятиям общественного питания работать до 00:00 (как это было в новогодние каникулы). Сейчас режим работы установлен до 23:00», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ближайшее время могут снова начать функционировать детские игровые комнаты.

Кроме этого, отмечается, что региональным штабом по борьбе с COVID-19 дана рекомендация руководству вузов, по согласованию с учредителями учебных заведений и с учетом сформированных ими графиков работы, возвращаться к очной форме обучения.

При этом подчеркивается, что режим обязательного ношения защитных масок, соблюдения безопасной дистанции и дезинфекции остаются в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Хабаровском крае выявлено в общей сложности 43 077 носителей коронавирусной инфекции при 243 летальных исходах от нового заболевания.