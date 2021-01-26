Нур-Султан, , 11:44 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести ответственность для операторов связи за расхождение заявленной и реальной скорости интернета. Об этом глава государства заявил 26 января на расширенном заседании парламента.

«Еще одна проблема населения — низкая реальная скорость и надежность интернета», — сказал президент. Он отметил, что реальная скорость и качество интернета не соответствуют декларируемым показателям. В связи с этим Токаев поручил проработать вопрос защиты прав потребителей в этой части.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2020 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что система электронного образования не выдержала нагрузки после введения карантина. «Разрекламированная система E-Learning, как шутят остряки, «крякнулась», — сказал Токаев.

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