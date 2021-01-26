Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM Возможное обрушение потолка на железнодорожном вокзале Екатеринбурга привлекло внимание Уральской транспортной прокуратуры. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что получили сообщение об инциденте из социальных сетей. Если верить информации, то в одном из пешеходных тоннелей вокзала произошло обрушение декоративных панелей, находившихся на потолке.

Если будут выявлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками или руководством вокзала, ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по иску районного прокурора был приостановлен снос конструктивистского здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге.

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