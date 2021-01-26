Сеул, , 11:45 — REGNUM С 12 февраля владельцы собак опасных пород в Южной Корее должны застраховать своих питомцев. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, данные меры приняты с целью помочь жертвам инцидентов, связанных с собаками, получить компенсацию.

Известно, что к опасным породам в стране причисляют американских питбультерьеров, американских стаффордширских терьеров, стаффордширских бультерьеров, ротвейлеров и родственные им породы.

Отмечается, что если в результате нападения собаки опасной породы на человека, пострадавший скончается или получит серьёзные травмы, то он или его родственники смогут получить компенсацию в размере до 80 млн вон (~$72,3 тыс.).

Ежегодный страховой взнос за каждую собаку составит 15 тыс. вон (~$13,5). За отказ от страхования предусмотрен штраф в размере до 3 млн вон (~$2,7 тыс.).