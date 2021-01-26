Пермь, , 11:42 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 292 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В больнице лечение получают 67 человек, амбулаторно на дому под наблюдением врачей находятся 225 человек.

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Стоит отметить, суточный показатель на 25 января составлял 297 фактов. С конца марта в регионе зарегистрирован 38 361 носитель коронавируса. От коронавирусной инфекции излечились 31 544 человека. Жертвой заболевания стали 1395 пермяков.

На сегодняшний день в больнице находятся 1594 пациента, у которых диагностирован COVID-19. Доля свободного коечного фонда от фактически развернутого составляет 44,7%.

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