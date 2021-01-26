Горно-Алтайск, , 11:42 — REGNUM В Республике Алтай для формирования коллективного иммунитета от COVID-19 необходимо привить около 60% взрослого населения региона или более 80 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Горно-Алтайска.

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По словам главы региона Олега Хорохордина, в ближайший месяц ожидается поставка ещё 10 тыс. доз вакцины. Ранее в республику поступило 1342 дозы. Первый компонент препарата к настоящему времени использован полностью, второй получили 262 человека.

Как отмечается, вакцинация проводится в добровольном порядке при отсутствии противопоказаний.

«У жителей появилась возможность записаться на вакцинацию не только через поликлинику, но и с помощью портала Госуслуг. Эта функция для жителей республики будет активирована сразу после поступления вакцины», — отметили в правительстве.

Между тем, заболеваемость COVID-19 в республике постепенно снижается. Так, на минувших выходных суточный прирост опускался до однозначных величин. Олег Хорохордин сообщил, что республика входит в число регионов с наименьшим приростом.

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