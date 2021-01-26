Пенза, , 11:53 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 26 января подтвердилась у 31 583 человек, за сутки заболели еще 223 жителя региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 220 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 24 985 человек или 79,1% зараженных. За сутки побороли болезнь 182 пациента. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 370 человек. Накануне врачам не удалось спасти троих пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился четко организовать работу по вакцинации жителей. Соответствующие поручения даны профильным кураторам, главам городских округов, сельских поселений и муниципальных образований.

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