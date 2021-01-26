Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM Ещё 382 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 января.

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Новые носители инфекции выявлены в 52 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (142), Батайске и Новочеркасске (по 11). Около трети заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 5% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 61 тыс. 814 человек.