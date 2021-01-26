Любляна, , 11:43 — REGNUM В Словении за последние 24 часа выявили 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались от COVID-19. До 24 января в Словении от коронавируса привито 48 717 человек. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 26 января.

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Благодаря снижению числа выявленных случаев заражения в Словении постепенно ослабляют ограничения и открывают школы, но власти страны призывают к крайней бдительности.

Напомним, в Словении около 158 131 человека заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3379 смертельных случая.