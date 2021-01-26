Москва, , 11:37 — REGNUM Власти Хорватии активно готовятся к летнему сезону 2021 года и рассчитывают на существенный поток туристов из России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В российском представительстве по туризму Хорватия подтвердили, что не будут требовать от туристов обязательной вакцинации от COVID-19, только тест на коронавирус. Также у российских туристов не будет проблем с получением виз в Хорватию.

Крое того, в Хорватии вводится новая система маркировки туристических объектов, соблюдающих строгие антиковидные протоколы. Они будут отмечены специальным знаком «Безопасное пребывание в Хорватии».

Как сообщало ИА REGNUM, Хорватия заняла 11-е место среди 100 самых популярных направлений среди туристов, планирующих путешествия в 2021 году.

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