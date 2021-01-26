Златоуст, Челябинская область, , 11:36 — REGNUM В Златоусте Челябинской области местный житель стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют истязание несовершеннолетнего, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, объектом преступных посягательств со стороны пьяного гражданина был его 14-летний сын. Это происходило в декабре. Следы побоев заметила мать подростка, которая и заявила в правоохранительные органы.

Сейчас решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения и о предъявлении обвинения. Идёт расследование. Кроме того, отец подростка может быть лишён родительских прав. По крайней мере, следователи намерены инициировать этот вопрос перед органами опеки.