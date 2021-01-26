Чебоксары, , 11:35 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 практически сравнялось с количеством выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, составив соответственно 93 и 95. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 26 января, с начала пандемии в республике лабораторно подтверждено 19 009 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 93.

Выздоровели в Чувашии 17 105 человек, доля вылечившихся составляет 89,98%. За последние сутки победили болезнь 93 пациента.

Кроме того, в республике скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом. Всего в пандемию от COVID-19 умерли 819 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 апреля 2020 года в Чувашии республиканский детский санаторий «Лесная сказка» минздрава Чувашии работает как ковидный обсерваторий. Он рассчитан на 283 койки. За год через обсерватор прошло 390 человек, из них 28 несовершеннолетних. Кроме того, пролечено 3349 человек.