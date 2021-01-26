Казань, , 11:52 — REGNUM В Татарии продолжается вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. По информации на 26 января провакцинировано вакциной «Спутник V» 11 384 человека, вторую дозу препарата получили 2 016 жителей, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

ИА REGNUM напоминает, министр здравоохранения Татарии Марат Садыков на итоговой коллегии по работе ведомства в 2020 году назвал вакцинацию главным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным на 25 января в республике привиться можно было в 68 медицинских организациях.

Читайте также: В Татарии почти 70 медорганизаций проводят вакцинацию населения