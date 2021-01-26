Ханты-Мансийск, , 11:34 — REGNUM В Югре будут бороться с фиктивными справками об отрицательном тесте на коронавирус при помощи виртуального робота. Об этом «СургутИнформ-ТВ» сообщил директор департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО Павел Ципорин.

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В полную силу робот заработает в феврале 2021 года. Ему, как отмечает Ципорин, сделали выборку слов, которые могут походить на продажу фиктивных справок. Над обучением нейросети работают пять программистов.

Отмечается, что нейросеть работает уже несколько лет. Ранее она служила выявлению сайтов, содержащих экстремистские материалы.