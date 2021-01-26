Владикавказ, , 11:33 — REGNUM Материальную базу системы здравоохранения намерены укрепить власти Северной Осетии в 2021 году. В ближайшее время республика получит 13 новых автомобилей Lada Granta, «Нива» и УАЗ 3163, сообщили 26 января в пресс-службе главы и правительства региона.

Машины поступят для обслуживания пациентов отдаленных сел и городов с населением до 50 тыс. человек. В частности, их получат амбулатории сел Кадгарон, Хумалаг, Кобан, Гизель, Майское, Михайловское, Виноградное. По одному автомобилю достанется поселкам Южный, Карца, станицам Архонская, Терская и Троицкая. Одну машину выделят поликлинике №1 города Владикавказа.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года Северная Осетия получила 11 машин класса «С» для скорой медицинской помощи.

Читайте также: Автопарку скорой помощи Северной Осетии передали партию новых машин