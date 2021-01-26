Ижевск, , 11:33 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 26 января провели 808 722 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

За минувшие сутки лаборатории республики провели 1698 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3521 исследование.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне в республике летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 331 человека.

Читайте также: Трое жителей Удмуртии скончались от COVID-19 за сутки