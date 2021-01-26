Казань, , 11:53 — REGNUM В Татарии, по информации на 26 января, носителями коронавируса числятся 15 623 человека, за сутки заболевание выявили у 85 жителей. Минувшим днем заразились 87 человек. Всего выздоровели 12 040 пациентов, за сутки — 90. С начала наблюдения зарегистрировано 260 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Накануне жертвами коварной болезни стали еще шесть человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары за минувший день госпитализировали 21 пациента, 64 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 30 человек, от 60 до 70 лет — 20, трое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 39 инфицированных, девять — проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии необходимо разработать программу реабилитации для населения, переболевшего коронавирусом. По мнению главы РТ Рустама Минниханова, система реабилитации для переболевших COVID-19 не может быть шаблонной и должна учитывать возможные последствия. Для восстановления здоровья жителей необходимо задействовать более 40 санаториев, расположенных в республике и использовать наиболее эффективные методы.

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