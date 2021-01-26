Орск, Оренбургская область, , 11:31 — REGNUM В Орске Оренбургской области по факту ДТП, в котором пострадали пять человек, возбудили уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Серьезная авария произошла вечером 25 января на выезде из Орска в сторону Гая. По данным полиции, на Гайском шоссе автомобиль «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и протаранил автомобиль «ВАЗ-21 102», который двигался во встречном направлении. По словам правоохранителей, 53-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением.

Оба водителя и три пассажира — жители Новотроицка, Орска и Гая госпитализированы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы трое граждан — 21-летняя жительница Новотроицка, 42-летняя жительница Орска и 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21 102» (житель Гая) получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

В отношении 53-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.