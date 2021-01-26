Джакарта, , 11:30 — REGNUM Министерство внутренних дел Индонезии предоставило новые документы примерно 16 тысячам семей, пострадавших в результате наводнения в Южном Калимантане, сообщает CNN Indonesia.

Министерство внутренних дел направило из Джакарты специальную команду для помощи пострадавшим в замене утерянных документов или получении новых.

Напомним, в результате наводнения, произошедшего в 10 округах Южного Калимантана в начале января 2021 года, погиб 21 человек и 63 тысячи жителей были эвакуированы.

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