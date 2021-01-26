Ижевск, , 11:30 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике летальных случаев не регситрировалось.

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Умерли две женщины в возрасте 71 года и 93 лет, а также 66-летний мужчина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 331 человека.

Отметим, по данным общероссийского оперативного штаба, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 477 человек, из которых четверо жителей республики умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 января в республике выявили 178 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 182 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 24 941 случая.

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