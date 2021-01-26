Нур-Султан, , 11:27 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и главам регионов подготовиться к началу массовой вакцинации от коронавируса. Об этом глава государства заявил 26 января на расширенном заседании правительства.

Казахстанский лидер сказал, что массовая вакцинация в республике начнется с 1 февраля 2021 года. Он отметил, что это станет наиболее эффективной мерой в борьбе с коронавирусом.

«Это не значит, что будет проводиться насильственная вакцинация, как утверждают некоторые провокаторы», — сказал Токаев.

Ранее заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №4 Алма-Аты Зарина Алтынбекова заявила, что в первую очередь вакцину от коронавируса получат медработники.

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