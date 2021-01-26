Загреб, , 11:31 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа выявили 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 26 января.

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Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ в стране подключено 138 пациентов.

В Хорватии с начала пандемии выявили 229 054 случаев заражения коронавирусом, а общее число скончавшихся в стране достигло 4859.

Напомним, что 24 января в Хорватии было подтверждено 352 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 28 смертельных случаев.