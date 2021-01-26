Ижевск, , 11:24 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 26 января выявили 178 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 182 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 24 941 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

В числе новых носителей коронавируса — девять детей в возрасте до 14 лет и 52 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 183 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 21 096 человек. 331 житель Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались три человека, днем ранее летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3514 человек. Из их числа 2833 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 547 — в состоянии средней степени тяжести, 134 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующей неделе Удмуртия ожидает поступления 25,4 тыс. доз вакцины от коронавируса. В феврале в республику поступит ещё около 40 тыс. доз вакцины. Планируется, что в феврале в сутки в республике будут проходить вакцинацию около 2,5 тыс. человек.

Читайте также: Удмуртия планирует вакцинировать от коронавируса 2,5 тыс. человек в сутки