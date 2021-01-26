Москва, , 11:23 — REGNUM В мире во время пандемии коронавируса увеличился спрос на услуги психиатров и психотерапевтов, сообщила 26 января представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

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По её словам, исследование ВОЗ о воздействии COVID-19 на неврологическое и психическое здоровье показало, что в 93% из 130 стран произошли сбои в оказании услуг по лечению психических, неврологических и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Кроме того, увеличился спрос на психотерапевтические услуги здравоохранения. Восстановление и выход из пандемии невозможны без уделения должного внимания укреплению психического здоровья людей, подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ заявили, что психологическое состояние человека могут усугубить изменения в повседневной жизни — изоляция, безработица, потеря дохода. Помочь избавиться от стресса и страха в период пандемии поможет следование регулярному распорядку дня. Именно это может стать залогом психического благополучия, подчеркнули в ВОЗ.

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