Челябинск, 26 января 2021, 11:22 — REGNUM В Металлургическом районе Челябинска сотрудник ГИБДД задержан за незаконное приобретение нарковещества. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Поймали его вечером 17 января. Операцию провели сотрудники управления собственной безопасности областного главка МВД. Свою вину гражданин признал.
Сейчас СКР ведёт сбор и закрепление доказательственной базы. Также в ходе расследования предстоит изучить обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.