Москва, , 11:27 — REGNUM При оказании медпомощи во время пандемии коронавирусной инфекции необходимо уделять особое внимание пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями. Об этом 26 января заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.

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«Особое внимание при оказании медицинской помощи в период распространения новой коронавирусной инфекции необходимо уделять пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями», — сказал он.

Также Мурашко утончил, что перенесённое COVID-19 часто провоцирует декомпенсацию основного заболевания у таких пациентов, что может стать причиной резкого ухудшения состояния у этих людей.

«Чтобы этого не допустить, регионам важно обеспечивать преемственность лечения: пациенты, переболевшие COVID-19, после выписки должны переходить на активное амбулаторное наблюдение», — добавил глава Минздрава РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что под обязательным диспансерным наблюдением должны находиться пациенты с сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью и болезнями почек.