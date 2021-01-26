Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM В Свердловской области выявили ещё 358 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Для сравнения, 25 января 2021 года в области зарегистрировали 386 носителей вируса SARS-CoV-2, а 24 января — 392. Всего в субъекте РФ зафиксировано 68 662 случая заражения коронавирусом.

За минувшие сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (115 человек), Алапаевска, Артёмовского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сосьвы, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбург прибыла новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V».

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