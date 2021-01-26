Казань, , 11:26 — REGNUM Работа волонтеров с 1 февраля возобновится в казанском хосписе. Добровольцы должны предоставить справку о наличии антител к COVID-19. Об этом заявил председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

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Волонтеров к работе в хосписе допустят после почти годового отсутствия. Ограничения на посещения ввели из-за пандемии коронавируса, так как все пациенты относятся к группе риска. С февраля вход откроют только для волонтеров со справкой о наличии антител к коронавирусу или о двукратном проведении прививки от коронавируса, отметил Вавилов.

Сотрудники хосписа в течение всего времени ограничений в свободное от дежурства время организовывали и проводили для подопечных праздники и мастер-классы. Актеры, клоуны и музыканты посещали пациентов в онлайн-режиме. Вакцинацию от COVID-19 после сдачи всех анализов проведут и среди сотрудников казанского хосписа, заверил председатель правления фонда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Главой Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, который также получил название «Круг добра», назначен основатель первого детского хосписа в стране протоиерей Александр Ткаченко.

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