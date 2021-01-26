Пермь, , 11:27 — REGNUM Жильцы элитного дома в центре Перми опасаются потерять деньги, которые принадлежат Товариществу собственников недвижимости (ТСН). Об этом сообщает информационно-аналитическое издание Xronos Media.

По словам жильцов дома № 10 по ул. Ленина, в отношении главы ТСН идёт процедура банкротства.

«Наложен арест на имущество, информация о данных фактах является общедоступной и размещена на сайте арбитражного суда Перми и Ленинского района Перми. При этом Вера Г. как председатель имеет доступ к деньгам ТСЖ. Она может уйти вместе с нашими деньгами», — приводит издание слова жителей дома.

Кроме того, у собственников жилья возникают вопросы по поводу проектов, реализуемых руководством товарищества, в частности по поводу установки котельной, первоначальная стоимость которой оценивалась в 9,5 млн рублей, но потом возросла до 21,5 млн рублей. В среднем данный проект обошелся каждому из жителей дома в 55 тыс. рублей, утверждают жильцы.

Взять комментарий относительно сложившейся ситуации у председателя ТСН не получилось, женщина не отвечает на телефонные звонки.

Напомним, дом, расположенный по улице Ленина, 10, возводился в период с 2006 по 2010 годы. Он расположен в центре Перми и привлекает свое внимание вычурными фасадами, колоннами и террасами. Дом считается элитным.