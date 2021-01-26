Москва, , 11:17 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 564 человека. Об этом 26 января сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Зафиксировано 564 летальных исхода», — говорится в информации.

Это на 113 человек больше, чем сутками ранее, когда умер 451 пациент. Всего в России с начала распространения коронавирусная инфекция унесла жизни 70 482 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 18 241 случай заражения коронавирусом.