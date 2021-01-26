Владивосток, , 11:13 — REGNUM На Дальнем Востоке цены на минтай упали практически на 10%. Это стало возможным благодаря запрету на экспорт рыбы в Китай из-за пандемии коронавируса, а также активному промыслу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росрыболовства.

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С 18 по 24 января стоимость одного кг минтая снизилась на 9,7% и достигла 65 рублей. Из-за возросшего спроса подорожала сельдь на 4,6%.

«Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО, заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев обратился к заместителю премьера Госсовета КНР, сопредседателю российско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР Ху Чуньхуа с просьбой снять ограничения на экспорт рыбы. А позже Трутнев поставил задачу по увеличению объёмов переработки рыбной продукции на Дальнем Востоке.