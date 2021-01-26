Подгорица, , 11:17 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 381 новый случай заражения коронавирусной инфекции, еще два человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 25 января со ссылкой на данные института общественного здоровья Черногории.

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В институте сообщили, что из двух скончавшихся от COVID-19 самому старшему было 84 года, а самому младшему 65 лет.

Отмечается, что общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 58 697, а количество скончавшихся составляет 770 человек.

Напомним, что 24 января в Черногории было подтверждено 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и два смертельных случая от COVID-19.