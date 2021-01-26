Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM В Петербурге продолжается стремительное снижение количества новых выявленных случаев коронавирусной инфекции. Их число всего за двое суток снизилось почти вдвое. Такого резкого падения основного эпидемиологического показателя не было за всё время пандемии.

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За последние сутки в Петербурге выявлено 1510 новых носителей коронавируса, сообщили 26 января в федеральном оперштабе. Это на 606 человек меньше, чем сутками ранее. При этом всего два дня назад, 24 января, сообщалось о 2929 случаях заражения за предшествующие сутки.

За минувшие сутки в Петербурге выписаны в связи с выздоровлением 2422 пациента. Это на 1523 человека больше, чем за сутки до этого.

С учетом новых данных, в Петербурге с марта 2020 года выявлено 323 219 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 212 093 человека. Скончались 9432 человека, в том числе 58 — за последние сутки.

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