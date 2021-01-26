Тюмень, , 11:10 — REGNUM Тюменской школьнице запретили посещать уроки в традиционном мусульманском женском платке — хиджабе. Возмущённые запретом родители ребёнка не нашли понимания у руководства школы, сообщает портал 72.ru.

Как пояснили родителям школьницы и изданию в областном департаменте образования, запрет на ношение хиджаба в стенах школы правомочен в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ «Об установлении требований к одежде обучающихся».

«Внешний вид и одежда учащихся государственных и муниципальных образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер», — сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

При этом отмечается, что когда родители приводят ребёнка для зачисления в школу, их знакомят с правилами поведения учеников и формой одежды. Кроме того, школы вправе сами устанавливать требования к внешнему виду учеников.

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