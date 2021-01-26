Москва, , 11:08 — REGNUM За последние сутки в России выявили 18 241 случай заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник в сфере здравоохранения.

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У 1933 выявленных (более 10%) отсутствуют клинические проявления болезни. Среди регионов России лидируют Москва (2317), Санкт-Петербург (1510) и Подмосковье (1129).

Накануне в РФ выявили 19 290 носителей коронавируса. Всего в России выявили 3 756 931 случай заражения коронавирусом.

За последние сутки выздоровели 23 798 человек, зафиксировано 564 летальных случая.