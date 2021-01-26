Москва, , 11:07 — REGNUM Задержки в производстве вакцины от COVID-19 «Спутник V» возможны из-за наращивания мощностей, заявил 26 января глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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"Могут быть некоторые задержки в производстве нашей вакцины, потому что мы наращиваем производственные мощности. Надеемся, что задержки не возникнут», — сказал он в интервью телеканалу CNBC.

Он уточнил, что это процесс, который никогда не проводился в мире, поэтому ожидания должны быть реалистичными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриев заявил, что в течение ближайших двух недель российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет одобрена для применения более чем в 25 странах мира.

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