Москва, , 11:06 — REGNUM То, что российские вузы начали переходить от дистанционного формата обучения к классической очной форме, это прекрасная новость, так как образование подразумевает не только учебу, но и воспитание, а последнего нельзя добиться в режиме удаленного преподавания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявила эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам образования, руководитель департамента образования Евразийского делового клуба Лариса Шеина.

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"Это прекрасная новость, что студенты вернутся с дистанта, — сказала она. — Ведь дистанционная форма, имея множество плюсов, не призвана полностью собой заменить очную форму. Тем более что мы прекрасно понимаем, что образование включает в себя не только обучение, но и воспитание. У нас сейчас, к сожалению, воспитание практически отторгнуто, и оставлено только обучение. На дистанционной форме функция воспитания невозможна. И невозможна функция коммуникации в полной мере для того, чтобы образовательный процесс шел нормально. Нужно обязательно возвращаться в вузы, учиться очно и общаться друг с другом».

А дистанционная форма, как пояснила Шеина, по большей части будет использоваться в неформальном секторе образования.

«А классическое образование должно оставаться очным», — пояснила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, школьники Москвы вернулись к очному обучению после долгих каникул и трехмесячного «дистанта» только 18 января.

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