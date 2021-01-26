Кутаиси, Грузия, , 11:08 — REGNUM В Грузии, в Кутаисском международном университете начали проектировать центр адронной терапии для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Сообщается, что 26 и 27 января Кутаиси посетят представители испанского архитектурного бюро IDOM. Кроме того, в Грузии уже находятся представители бельгийской компании IBA, которая специализируется на лечении онкозаболеваний.

Благотворительный фонд Cartu, основанный экс-председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили, выделил на создание центра €40 млн. Планируется, что он начнет работу в 2024 году.

Напомним, Кутаисский международный университет официально открылся и принял первых студентов в октябре 2020 года. Он был построен на средства Cartu и передан государству.

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