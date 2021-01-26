Белград, , 11:07 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа выявили 1523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались от COVID-19. К аппаратам ИВЛ в стране подключены 176 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 25 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала пандемии в стране увеличилось до 385 126, а количество смертельных случаев выросло до 3905 человек.

Государственный секретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек утверждает, что не стоит паниковать по поводу нового штамма коронавируса, зарегистрированного в Сербии 24 января, и призывает лишь к осторожности и бдительности.

Он отметил, что государство будет принимать все меры для того, чтобы новый штамм коронавируса не распространился среди население, и добавил, что очень важно привить как можно больше населения.