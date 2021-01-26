Екатеринбург, , 11:06 — REGNUM Свердловские полицейские обнаружили 150 нарушений у водителей такси за минувшие сутки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Рейды проходили в нескольких свердловских городах. У некоторых такси обнаружили незаконно нанесенную цветографическую схему, а где-то были без разрешения внесены изменение в конструкцию автомобиля — например, устанавливалось газобаллонное оборудование без должного согласования.

«У каждого второго водителя такси отсутствовал путевой лист», — добавили в ГИБДД.

Проверочные мероприятия продолжатся в ближайшее время, пообещали в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, рейды начались в связи с увеличившимся число ДТП с участием таксистов.

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