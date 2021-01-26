Уфа, , 11:04 — REGNUM Курение электронных сигарет в общественных местах намерены ограничить в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба госсобрания региона.

Сообщается, что соответствующий законопроект депутаты планируют принять 29 января.

По словам председателя республиканского госсобрания Константина Толкачева, ограничения, которые были введены в отношении табакокурения, планируется распространить и на употребление бестабачной никотинсодержащей продукции.

«В частности, речь идет о запрете употребления такой продукции в общественных местах, включая остановки общественного транспорта, парковки, подземные переходы, парки и скверы», — уточнил он.

Толкачев также отметил, что в настоящее время фиксируется увеличение потребления электронных сигарет: это становится модным среди молодежи.

«Бытует мнение об относительной безвредности электронных сигарет, но исследования говорят об обратном. В докладе Всемирной организации здравоохранения отмечается, что аэрозоль, образуемый при курении электронных изделий, содержит гликоли, альдегиды, летучие органические вещества, частицы силиката и другие токсичные элементы, которые приводят к патологическим изменениям в организме человека», — подчеркнул он.

Председатель госсобрания напомнил, что в Башкирии действует закон, которым запрещается продавать несовершеннолетним электронные устройства для курения. При этом меры по ограничению курения должны быть последовательными и логичными, добавил он.

«Но если молодежь свободно курит вейпы в общественных местах, то и подростки с большей вероятностью поддадутся этой пагубной моде», — отметил Толкачев.

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