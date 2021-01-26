Уфа, 26 января 2021, 11:04 — REGNUM Курение электронных сигарет в общественных местах намерены ограничить в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба госсобрания региона.
Сообщается, что соответствующий законопроект депутаты планируют принять 29 января.
По словам председателя республиканского госсобрания Константина Толкачева, ограничения, которые были введены в отношении табакокурения, планируется распространить и на употребление бестабачной никотинсодержащей продукции.
Толкачев также отметил, что в настоящее время фиксируется увеличение потребления электронных сигарет: это становится модным среди молодежи.
Председатель госсобрания напомнил, что в Башкирии действует закон, которым запрещается продавать несовершеннолетним электронные устройства для курения. При этом меры по ограничению курения должны быть последовательными и логичными, добавил он.
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