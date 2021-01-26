Нальчик, , 10:55 — REGNUM В Кабардино-Балкарии передано в суд уголовное дело о вербовке в ряды террористов. В совершении преступления обвиняют 30-летнего жителя поселка Кашхатау, сообщили 26 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, он убеждал молодых жителей района вступать в ряды международной террористической организации, действовавшей на территории Сирии.

«В качестве аргумента он отмечал, что молодые люди должны оказать помощь их знакомым, уже принимающим участие в террористической деятельности на территории Сирийской Арабской Республики, которых приводил им в пример», — говорится в сообщении следственного органа.

Помимо этого, у вербовщика был найден обрез, переделанный из охотничьего ружья, который он перевозил в своей автомашине. Это послужило возбуждению еще одного дела о незаконной переделке огнестрельного оружия и его перевозке и хранении.

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