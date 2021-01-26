Давос, Швейцария, , 11:00 — REGNUM В течение ближайших двух недель российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет одобрена для применения в более чем в 25 странах мира. Об этом 26 января заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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«Наша вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель она будет зарегистрирована в более чем в 25 странах», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что в настоящее время РФПИ ожидает, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет одобрена для применения в Мексике, Парагвае и Пакистане.