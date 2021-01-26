Тюмень, 26 января 2021, 10:53 — REGNUM В Тюмени 26 января на территории областной клинической больницы №2 введена в эксплуатацию вертолётная площадка. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Вертодром построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счёт областного бюджета. Наличие вертолётной площадки позволит более оперативно доставлять пациентов из удаленных территорий региона в многопрофильную больницу для оказания экстренной помощи.
Площадка для безопасной посадки вертолёта в ночное время суток оборудована светосигнальными огнями, ветроуказателем и маяком-светильником.