Тюмень, , 10:53 — REGNUM В Тюмени 26 января на территории областной клинической больницы №2 введена в эксплуатацию вертолётная площадка. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Вертодром построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счёт областного бюджета. Наличие вертолётной площадки позволит более оперативно доставлять пациентов из удаленных территорий региона в многопрофильную больницу для оказания экстренной помощи.

Площадка для безопасной посадки вертолёта в ночное время суток оборудована светосигнальными огнями, ветроуказателем и маяком-светильником.