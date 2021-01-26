Чебоксары, , 10:52 — REGNUM В чувашском городе Ядрине восстановили обрушившуюся часть кирпичной кладки жилого дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Работы по восстановлению обрушившейся части были выполнены управляющей компанией. По словам главного государственного жилищного инспектора республики Виктора Кочеткова, «восстановленная наружная ограждающая конструкция должна находиться под постоянным наблюдением». Соответствующее поручение дано обслуживающей дом организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 20 января: частично обрушилась кладка многоквартирного жилого дома по улице 50 лет Октября, 98. Жертв и пострадавших нет. В нём проживают девять семей — всего около 40 человек. В 2017 году дом был внесён в список аварийных.

Чувашские власти после осмотра заявили, что хотя условия для жильцов «не совсем комфортные, но угрозы для жизни и здоровья обрушение не представляет». Основание дома не повреждено.

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